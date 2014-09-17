Анализ динамики курса рубля на недельном графике нам показывает, что ничего удивительного с его ростом не происходит. Рубль по отношению к доллару торгуется весьма ожидаемо в ярко выраженном нисходящем (для рубля) тренде.

Мы можем увидеть торговый канал, внутри которого торгуется пара USDRUB, образованный линиями 1 и 4. Анализ динамики курса рубля показывает, что пробой линии сопротивления 1 уже случался дважды, в сентябре 2011 г. (как и сейчас сентябрь), мае-июне 2012 г. Касание ее было в марте 2014 г. Во всех случаях наблюдался отскок цены и ее падение как минимум до уровня 3. В текущей ситуации вполне прогнозируемо в дальнейшем снижение курса доллара по отношению к рублю и приближение цены как минимум к уровню 2. То есть, в течении следующих 13 недель по графическому анализу динамики пары USDRUB мы вполне можем ожидать снижения до уровня 37,2000.

При этом отметим, что сегодня в 22,00 пройдет заседании ФРС и в это же время будет объявлено об изменении или неизменении процентной ставки США. Ее увеличение вряд ли возможно. Доллар и так торгуется что называется "выше обычного", серьезные внутренние предпосылки к повышению стоимости денег в Америке также отсутствуют. В этой связи, вероятнее всего ставка окажется без изменений. А данный факт так или иначе влечет за собой, как правило, уже изначально снижение курса данной валюты на рынке. Вопрос о том, на сколько может произойти это снижение в условиях перекупленности доллара в ряде основных валютных пар, остается открытым.