Китай запускает свою версию QE

Центробанк Китая запускает свою версию QE, предоставив пяти крупнейшим банкам страны краткосрочную кредитную линию на 500 млрд юаней, что эквивалентно $81 млрд. Средства предоставляются на три месяца.

Решение монетарных властей является ответом на замедление экономики Поднебесной, по которой в последнее время приходит, мягко говоря, не очень впечатляющая статистка. Предполагается, что после такой помощи от ЦБ банки смогут увеличить кредитование реального сектора экономики и тем самым поддержать экономический рост. Каждый из госбанков получит в период действия программы по 100 млрд юаней.



Если судить по объемам стимулирующей программы, то можно смело назвать ее довольно масштабной. По большому счету, это своего рода аналог QE, только в несколько ином формате.

"Это как количественное смягчение с китайской спецификой", - в интервью Bloomberg сказал Луи Киус из Royal Bank of Scotland. "Угроза заключается в том, что, если рост замедляется ниже комфортного для властей уровня, то потребуется дополнительное смягчение политики", - добавил он.

Запустив стимулирующую программу, Народный банк Китая фактически пошел по пятам ЕЦБ, который начнет свою программу уже в октябре. К тому же масштабное количественное смягчение продолжает и Банк Японии. На этом фоне рынки готовятся к тому, что Федрезерв в скором времени начнет нормализацию ставок, и какая-то ясность в этом вопросе может наступить уже сегодня.

Новость о стимулах от Народного банка Китая спровоцировала рост в акциях крупнейших банков страны в среднем на 1,5%, однако основной фондовый индекс материкового Китая по итогам торгов среды закрылся без изменений. А вот в Гонконге индекс Hang Seng вырос более, чем на 1%.