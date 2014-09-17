EUR/USD: Доллар стабилен, трейдеры ждут решение ФРС

В среду утром доллар достаточно стабилен около недавних максимумов против евро и иены. Сегодня инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы.

Пара EUR/USD ослабла на 0,12% - до 1,2950, поддерживается над 14-месячным минимумом 1,2858, достигнутым в начале прошлой недели.



ФРС, как ожидается, сократит объем программы покупки активов еще на $10 млрд на пути к полному ее завершению в октябре и повышению процентных ставок уже в середине 2015 года.

Во вторник евро получил поддержку, несмотря на данные, которые показали, что немецкий индекс экономических настроений продолжил снижаться в этом месяце, упав до самого низкого уровня с декабря 2012 года.

Пара USD/JPY поднялась на 0,09% - до 107,20, торгуется недалеко от шестилетнего максимума пятницы 107,38 после падения до минимума 106,80.