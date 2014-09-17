Благосостояние независимой Шотландии всецело зависит от пяти факторов

Шотландская экономика сама по себе далека от залежей богатства или бездны отчаяния в пределах Великобритании. Уровни дохода, безработицы, производительности труда и неравенства необычайно похожи на совокупный средний показатель для Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Полностью интегрированная после 307 лет союзного существования, Шотландия совместно использует экономические институты Великобритании, ее налоговую систему и мощные механизмы страхования, которые оказывают поддержку экономическим областям, находящимся в затрудненном положении, например, Северной Ирландии, и выделяют средства из таких популярных мест как Лондон.Главным и огромным отличием является нефть. Шотландским государственным финансам грозит хаос, если страна не получит большую часть прибыли от нефти после объявления независимости, поставив, таким образом, свое изначальное благосостояние и перспективы в зависимость от условий развода. Впоследствии, экономические перспективы независимой Шотландии будут определяться ее способностью к изменениям. Следующие пять ключевых факторов сыграют решающую роль.

Валюта

Независимой Шотландии следует принять как должное тот факт, что остальная Великобритания откажется вступить в официальный валютный союз. Экономисты считают, что лучшим доступным вариантом будет изначально одностороннее использование фунта стерлингов, вслед за которым вскоре последует учреждение шотландского ЦБ и валюты.

Данный вариант неоспоримо является целесообразным и может принести валюте стабильность, если шотландский ЦБ привяжет шотландский фунт к фунту стерлингов, примерно как Дания фиксирует крону по отношению к евро. Обмен будет требоваться для увеличения резервов иностранной валюты, необходимых для защиты валютной привязки и недостатка экономической устойчивости, которую могут вызвать плавающие валютные курсы.

Основной риск представляет собой отток капитала из Шотландии и ее банков, инициированный людьми, которые могут опасаться будущего обесценивания и предпочитают, чтобы их финансовые активы выражались в фунтах стерлингов, евро или долларах. Как отметил Невилл Хилл из Credit Suisse: "Вопрос не в том, сохранит ли Шотландия фунт, а в том, останется ли фунт в Шотландии".

Резервы

Для защиты валютной привязки независимой Шотландии потребуются резервы иностранной валюты, значительно превышающие 15 млрд. фунтов стерлингов, которые по заявлению Марка Карни, председателя Банка Англии, находятся в “верхней области диапазона” того, что может унаследовать страна от Великобритании. Для соответствия уровню датских запасов в виде доли от национального дохода, Шотландии потребуется 34 млрд. фунтов стерлингов.

Рональд МакДональд, профессор Университета Глазго, который работал вместе с кампанией в пользу союза, отмечает, что необходимость в накоплении резервов представляет собой "совокупность жестких мер", которые станут концом для любой валюты, привязанной к фунту. Шотландия может занять средства для накопления защитных средств в виде иностранных валют за счет создания валютного риска либо для шотландского народа, либо для их кредиторов. Таким образом, подобное кредитование может оказаться чрезвычайно дорогим.

Государственные финансы

Распределение британских активов и обязательств потребует непростых переговоров. Учитывая и без того перегруженное состояние государственных финансов Великобритании, Ангус Армстронг и Моник Эбелл написали в последнем выпуске журнала Oxford Review of Economic Policy ("Оксфордский обзор экономической политики") о том, что при любом разумном распределении независимая Шотландия начнет свою жизнь "с ощутимым долговым бременем", что вызовет потребность в сокращении расходов или повышении налогов "на долгие годы", которые окажутся намного строже чем те, с которыми сталкивалась Великобритания с 2010 года.

Алексу Салмонду, лидеру Шотландской национальной партии, захочется претворить угрозу в жизнь и не согласиться с тем, что любой британский долг являлся шотландским. Однако это будет иметь свою цену, поскольку Шотландии понадобится поддержка Великобритании в таких вопросах как заявка на присоединение к ЕС.

При условии, что обе стороны сочтут распределение справедливым, Шотландия, вероятно, столкнется с более строгими сокращениями расходов и повышением налогов по сравнению с Англией, чему будет способствовать снижение прибыли от нефти в среднесрочной перспективе. Сторонники национального освобождения отмечают чрезмерный пессимизм официальных прогнозов по прибыли от нефти, однако в последние годы их отличал избыточный постоянный оптимизм.

Производительность

В долгосрочной перспективе благосостояние независимой Шотландии будет зависеть от способности нации повысить собственные темпы роста для поддержания более высоких уровней жизни. Для этого потребуется увеличение производительности – то есть больше мощности на каждый отработанный час или использованный капитал по сравнению с текущими уровнями.

Устойчивое повышение темпов роста производительности является заветной целью для любой экономики, и это намного легче сказать, чем сделать. В настоящий момент шотландская экономика зависит от финансовых услуг и нефти сильнее, чем британская экономика. Оба эти сектора характеризуются крайне высокой производительностью, однако они идут на спад, поскольку истощающиеся запасы нефти в Северном море становится все сложнее добывать, а крайне раздутый финансовый сектор Великобритании уменьшается.

Шотландское правительство надеется на то, что снижение корпоративных налогов стимулирует новый предпринимательский дух – утверждая, что он останется "важным инструментом для обеспечения конкурентного преимущества". В этом вопросе его поведение аналогично вестминстерскому правительству, которое сократило британскую ставку. Подобной мере придется оказать намного большее воздействие в Шотландии, чем она оказала в Великобритании в целом, чтобы компенсировать проблемы, вызванные нефтью и финансами, которые уже испытывает нация.

Демография

Шотландское население будет стареть быстрее, чем британское, увеличивая давление на государственные финансы и затраты на здравоохранение. Для увеличения темпа шотландского роста придется привлекать больше рабочих и иммигрантов. Шотландское правительство обещает, что новая "контролируемая, прозрачная и эффективная" миграционная система привлечет высококвалифицированных людей, что стимулирует доходы, занятость и государственные финансы.

Риск заключается в том, что Шотландия не сможет себе позволить быть привередливой в таком простом выборе иммигрантов, как предполагает правительство, особенно этому способствует тот факт, что ей не удалось привлечь в последние годы столько же мигрантов, сколько привлекли английские регионы с аналогичным уровнем зарплат.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам The Financial Times Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex