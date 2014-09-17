Банк России дал повод для паузы в продажах рубля

С началом нового дня рубль продолжил падение, достигнув к полудню новых рекордных уровней как к корзине валют Банка России (44.038), так, в частности, и к доллару (33.886). Попытка их обновить, однако, потерпела неудачу, и не последнюю роль в этом сыграло намерение центробанка оказать поддержку банковскому сектору: с завтрашнего дня Банк России начнет проводить однодневные долларовые свопы, чтобы компенсировать негативные последствия ограничения доступа к ликвидности российским банкам. Доллар/рубль отреагировал падением, в рамках которого пара достигла отметки в 38.214, неподалеку от которой остается и в настоящий момент. Курс рубля к корзине валют, между тем, спикировал к 43.361 и в данный момент составляет 43.41. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex



