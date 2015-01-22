Нефть подорожала перед итоговым заявлением ЕЦБ

В четверг к 15:38 по мск цены на нефть выросли — возможно, в ожидании решения Европейского центробанка. Большинство участников рынка ждут от ЕЦБ запуск QE и начало выкупа гособлигаций.

К этому времени фьючерсы на Brent выросли до $50,35 за баррель, а фьючерсы на WTI - до $48,92.

По слухам, правление ЕЦБ собирается начать в марте скупку гособлигаций на 50 млрд евро в месяц. Однако, по мнению аналитика из CMC Markets Майкла Хьюсона, такая политика "количественного смягчения" вряд ли повлияет на цену нефти в долгосрочной перспективе.

"Мне трудно представить себе, что какое бы то ни было решение ЕЦБ, о котором он объявит сегодня, повлияет на динамику спроса и предложения в отношении цен на нефть. В ходе сессии может появиться волатильность, но изменится ли общее направление цен на нефть? Сомневаюсь", - сказал Хьюсон.



