Переведет ли Марио Драги Европу через Рубикон?

Сегодня вечером во Франкфурте президент ЕЦБ, по ожиданиям большинства аналитиков и участников рынка, представит программу количественного смягчения, объем которой превысит 1 триллион евро. QE в Европе начнется намного позже, чем аналогичные меры были приняты ФРС (программа в США уже свернута три месяца назад). Сейчас ЕЦБ переживает не лучшие свои времена, равно как и единая валюта, и вообще сама идея европейского единства. Европейский регулятор пока не добился никаких внятных мер по усилению экономики еврозоны, в то время как региональные правительства не торопятся проводить экономические реформы. Спираль неудовлетворенности нарастает, а политики объясняют своим избирателям, что безработица и экономическое ослабление — не их вина, а результат интеграции.



«Под угрозой единство валютной политики в еврозоне и доверие со стороны населения», — говорит Даниэль Гросс, директор Центра европейских стратегических исследований в Брюсселе. — «Начало QE — движение очень рискованное, и оно может усилить разногласия в регионе».

На предположениях о начале QE очень сильно упал евро: сегодня он торговался вокруг 11-летнего минимума против доллара. На момент 14.15 мск EURUSD стоил 1,1623.

Напряженность кипит: долговой кризис 2009 года в Европе стал причиной появления первых трещин в единстве региона после долгого периода согласия. Шрамы того конфликта до сих пор портят красивое лицо европейского братства. Обещание ЕЦБ выкупить государственные долговые бумаги Греции заставляет граждан евросоюза повсюду — от Берлина до Афин — спрашивать себя, а стоит ли близость стран таких огромных денег?

QE готовили очень долго. Первый шаг в этом направлении ЕЦБ сделал еще в далеком 2010 году, когда купил облигации стран, связанных долгами по рукам и ногам — таких, как, к примеру, Греция. В течение нескольких часов после объявления этой программы она была отклонена президентом Бундесбанка (на тот момент это был Аксель Вебер). Так началось отчуждение между ЕЦБ и немецким регулятором, бескомпромиссная позиция которого по инфляции сохраняется до сих пор.

Отчуждение немцев стало восприниматься сейчас едва ли не как ересь. В последние недели Йенс Вайдман, действующий президент Бундесбанка, и его бывший заместитель Сабина Лаутеншлегер, были самыми уверенными и громкими противниками начала программы стимулирования. Их основной аргумент: резкий спад цен на нефть заглушит инфляцию и поддержит экономику, поскольку меры, которые ЕЦБ предпринимал раньше, начинают вступать в силу и действовать только сейчас.

Многие аналитики говорят о том, что сейчас нет политического согласия среди государств-членов еврозоны на тему совместного выпуска европейских облигаций, а покупка долговых бумаг отдельных стран неизбежно приведет к неестественному перераспределению капитала. «Критики ЕЦБ утверждают, что QE фактически эквивалентно продаже евробондов с черного хода избранным чиновникам».

Напомню, исполнительный совет ЕЦБ в среду предложил тратить 50 млрд евро в месяц, выкупая прежде всего суверенные долговые бумаги. К концу 2016 года общая стоимость единого пакета должна будет подойти приблизительно к 1,1 трлн евро.

На первый план выдвинутся «дыры» в единстве Европы — и случится это в тот момент, когда чиновники начнут определять, на ком же будет лежать ответственность за любые риски неплатежей в рамках QE. Обычно государства-члены альянса разделяют прибыли и потери сообразно размеру своих экономических систем. Сегодня чиновники предложили, чтобы и национальные центробанки были назначены, по крайней мере, частично ответственными за свои действия.

Однако это привело бы к проблемам юридического толка, связанным с запретом на финансирование правительств и на разделение долгов в европейском праве.

«Я всецело выступаю за начало QE в Европе, — говорит бывший секретарь Казначейства США Ларри Саммерс сегодня на встрече в Давосе. — Однако я думаю, что считать QE панацеей для европейской экономики — ошибка».