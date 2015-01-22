Нефть за среду неплохо подросла — Brent дошел до $49

По итогам торгов в среду нефтяные котировки выросли. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марке подорожали $47,78 за баррель к закрытию торгов. Фьючерсы на Brent доходили в цене до $49,03 за баррель, закрылись на уровне $48,72 (по данным investing.com).

Вчера президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал свое мнение, что нефтяные цены не вернутся к отметкам в $100 за баррель.

Однако он уверен, что бюджет страны выполнят и экономика сильно не пострадает. «Это будет год вызовов. Мы разработали бюджет, исходя из цены $60 за баррель. А сейчас нефть стоит $40», — приводит его слова РИА Новости. Напомним, что бюджет Венесуэлы на 95% формируется за счет нефтяного экспорта, и по итогам 2013 года запасы нефти в Венесуэле составили почти 300 млрд баррелей.

Сейчас Brent торгуется на уровне $48,96 за баррель, WTI – на уровне $47,46.