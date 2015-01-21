Евро вырос против доллара перед заседанием ЕЦБ на 0,23%

Сегодня днем евро все еще находится под давлением очередной встречи ЕЦБ, где, возможно, решится судьба программы QE. Запуск этой программы ждут многие инвесторы, а аналитики предрекают то рост экономики, то полный провал.

Сейчас рост евро к доллару сдерживается как раз ожиданием встречи Европейского центрального банка. К 15:31 по мск пара EUR/USD выросла на 0,20% - до 1,1576.

Евро также сильно ослаб против иены - пара EUR/JPY снизилась на 0,93% - до 136,02. Японская валюта укрепилась, когда Банк Японии объявил, что сохранит размер монетарного смягчения на прежнем уровне и расширит кредитную систему, чтобы стимулировать рынки и бизнес.