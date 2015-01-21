Золото поднялось выше отметки $1300 за унцию

Сегодня в 9:15 по мск фьючерсы на золото поднялись до отметки $1303,60 - впервые с августа они выше $1300. Завтра инвесторы ждут заседание ЕЦБ и многие вкладываются в надежный актив.

Позже фьючерсы немного опустились в цене до $1297,30, но потом вновь выросли до $1302,40. Сейчас цена держится в районе $1300 за унцию. Рост котировок составляет примерно 0,42%.

Напомним, что вчера цены на золото уже подскочили к закрытию до уровня $1294,20 за унцию. Сегодня фьючерсы, вероятно, поддержат на уровне $1255,20, а сопротивление будет на уровне $1316,50.

Серебро сейчас торгуется на уровне $18,237 — подорожало на 1,55%.

Спрос на безопасные активы еще вырос из-за того, что инвесторы находятся в неопределенности относительно итогов выборов в Греции, которые состоятся в это воскресенье.

Медь упала в цене на на 0,99% - до $2,568 за фунт.