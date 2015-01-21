Нефть в среду дорожает после ночного падения

Сегодня утром нефтяные котировки пошли вверх, однако аналитики не ожидают сильного роста. Предложение до сих пор в избытке на рынке сырья.

К 11:58 по мск фьючерсы на Brent с поставкой в марте выросли на $0,70 - до $48,69 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,61 - до $47,08.

Вчера нефть упала в цене на 5%, когда Международный валютный фонд понизил свой прогноз на рост мировой экономики в 2015 году. Плюс еще Иран убеждает рынок, что цены упадут до $25 за баррель, если ОПЕК не примет никаких мер.

"Мы не видим возможности избежать накопления больших запасов в первом полугодии и поэтому прогнозируем низкие цены... Цены на сырье имеют обратную зависимость от доллара. Поскольку США готовятся ужесточить денежно-кредитную политику, в то время как Европа и США смягчают ее, ожидаемый рост доллара станет препятствием для роста цены нефти", - пишут в отчете BNP Paribas.