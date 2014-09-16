Израиль вводит законодательное регулирование электронных торговых платформ

Новая поправка в израильское законодательство и комментарии к ней предназначены для облегчения электронной торговли и для предоставления инвесторам некоторых мер защиты.

Регулированию в Израиле скоро подвергнутся электронные сетевые торговые платформы, позволяющие инвесторам вступать в необменные сделки по финансовым инструментам (акциям, ценным бумагам взаимных фондов и их производным, валютам, фондовым индексам, процентным ставкам и обменным курсам).

Рост интернет-торговли в общем и целом привел к появлению финансовых торговых платформ в Интернете, которые представляют собой альтернативу банковским торговым услугам (которые, в свою очередь, подконтрольны регуляторам). Такая нерегулируемая торговая электронная деятельность в Израиле остается относительно ограниченной, но агентство безопасности Израиля (ISA) идентифицировала ее как развивающуюся тенденцию, которая нуждается в регулировании.

По мнению израильских властей, для частных инвесторов операции на нерегулируемых площадках включают значительный риск. Большинство из них испытывает недостаток экспертных знаний и оперативной информации, чтобы грамотно соотнести уровень риска, который они готовы принять, с объемом инвестиций.

Электронные торговые площадки не раскрывают конфликта интересов и множества другой информации, относящейся к инвестициям — а это не позволяет должным образом оценить инвестиционные возможности. В этом заключается основная причина того, что ISA стремится ввести лицензирование и меры контроля, которые сейчас вступают в силу в стране.







Чтобы соответствовать этой цели, например, была добавлена поправка к Закону о ценных бумагах 1968 года, в соответствии с которой только держателю лицензии, выпущенной ISA, разрешается управлять электронной торговой площадкой. Поправка эта устанавливает определенные критерии заявления на получение упомянутой лицензии, а также уполномочила ISA контролировать деятельность электронных торговых плошадок.

Сегодня подписи Министра финансов страны и вступления в силу ждет еще и пакет инструкций по ценным бумагам и торговым платформам. Они в значительных деталях обеспечивают наблюдение, управление и регулирование торговых площадок. В силу они вступят спустя шесть месяцев после публикации. В течение этого периода операторы платформы могут обратиться в ISA за лицензией. Инструкции обеспечивают оператору, подавшему такую заявку, право на продолжение работы с платформой во время промежуточного периода, пока не будет принято решение о том, выдать ему или не выдать лицензию.

В дополнение к требованию о лицензировании (которое, на минуточку, применяется и к операциям на электронных торговых площадках, управляемых ЗА ПРЕДЕЛАМИ Израиля, но предоставляющих услуги гражданам Израиля), инструкции включают и условия, определяющие размер плеча, разрешенный для различных типов финансовых инструментов. Определяется механизм для детализации информации, которую оператор электронной торговой площадки обязан предоставлять клиентам. Разработан регламент отчетности площадки перед ISA.

Важно отметить, что формальный контрагент инвестора в электронных интернет-сделках — это именно оператор платформы, а ни в коем случае не другой инвестор. Потому что электронную торговую площадку, разрешающую сделки между инвесторами, будут рассматривать в Израиле уже как полноценную фондовую биржу — и регистрировать, и лицензировать, соответственно, тоже будут как фондовую биржу.







Особенности некоторых главных положений Инструкций — ниже.





Заявление на лицензию: предприятия, желающие управлять электронной торговой площадкой, должны будут обратиться в ISA за лицензией на платформу. Заявление должно содержать свежую финансовую отчетность, детали всех контролирующих мер и мер по управлению рисками.

Размер «плеча» - уровень обеспечения плеча, который будет требоваться с клиента, не должен составлять меньше 5% номинальной стоимости сделки, определенной как рискованная; 2,5% - в сделках среднего риска и 1% - в низкорисковых сделках.

Конфликт интересов: каждый потенциальный оператор будет обязан предоставлять документ, описывающий вероятность любого потенциального или реального возникновения конфликта интересов и методы его преодоления. Оператор торговой электронной площадки будет обязан сообщить клиентам о любом потенциальном или фактическом конфликте и должен предоставлять им полные консультации по всем торгуемым на платформе финансовым инструментам.

Клиентские счета: счета клиента обязаны будут быть отделенными от собственных фондов оператора и находиться на доверительном счете, которым управляет банк.

Отчетность перед клиентами: оператор обязан будет ежемесячно предоставлять всесторонний отчет, который будет, среди прочего, содержать все детали об операциях клиента, сделках, сборах, штрафах, комиссиях и т. п.