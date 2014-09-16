Что завтра скажет FOMC? Goldman Sachs в своих ожиданиях опять не со всемиВалютный рынок

Одним из ключевых событий текущей торговой недели является завтрашнее оглашение результата заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Рыночные эксперты пресловутого Goldman Sachs не разделяют точку зрения большинства участников рынка, которые ожидают от FOMC существенного изменения тона и удаление из текста заключительного коммюнике формулировки: «… базовая ставка на текущих уровнях будет оставаться продолжительное время после сворачивания программы покупки активов». В соответствии с мнением экспертов Goldman Sachs, само по себе удаление фразы «в течение значительного времени» является очень большим смещением политики в «ястребиную сторону». Это могло бы быть оправдано на фоне новостей, говорящих о существенном улучшении экономического восстановления. На сейчас не тот случай. «Показатели производственного роста, такие как реальный ВВП и индекс деловой активности в производственном секторе ISM улучшились, но темпы роста рынка труда несколько замедлились, инфляция развернулась, финансовые условия немного ужесточились. Мы не видим причин, чтобы FOMC переносил дату старта повышения ставки с середины 2015 года на более ранний срок», - высказывают свою позицию стратеги банка. Это может разочаровать рынки и оказать завтра давление на доллар.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex