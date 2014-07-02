Доллар в среду стабилизируется

На рынке валют в среду доллар стабилизировался по отношению к евро и иене - инвесторы ждут завтрашних данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе США и ежемесячное заседание по определению политики Европейского центрального банка.

Сегодня пара EUR/USD торгуется на 1,3677 после шестинедельного максимума вторника на уровне 1,3699. Вероятно, пара найдет поддержку на уровне 1,3650 и сопротивление на уровне 1,3700.

Доллар в среду почти не изменился по отношению к иене: пара USD/JPY выросла на 0,03% до 101,54 (шестинедельный минимум был в понедельник на уровне 101,22).

Пара EUR/JPY торгуется на уровне 138,87, без изменений в ходе сессии.