Во вторник нефть продолжила падение

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI сегодня к 9:42 по мск торгуются на уровне $47,84 за баррель. Нефть марки Brent — на уровне $48,69.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2015 году средняя цена на нефть составит $56,73 за баррель, в 2016 — $63,88.

Именно такие цены - по прогнозу - ожидают рынок, пишет агентство ТАСС. Их представят в докладе о состоянии и перспективах мировой экономики сегодня в Пекине. Для уточнения — прогноз делали по среднему арифметическому цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. В 2014 году эта средняя цена для трех сортов нефти была на уровне $96,26 за баррель.