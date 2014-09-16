GBP/USD снижается на фоне данных о британской инфляции

GBP/USD во вторник идет вниз: на утренних европейских торгах она достигла 1,6168 — это самая низкая отметка с 10 сентября. Чуть позже пара укрепилась на 1,6175. Снижение фунта связано с вышедшим отчетом об инфляции потребительских цен в Великобритании: в прошлом месяце она выросла на 0,4% и соответствовала ожиданиям (не самым, надо сказать, радужным), а вот доллар тем временем становится всё сильнее (особенно накануне программного заявления ФРС). Всего за сегодняшнюю сессию фунт потерял 0,36%.

Поддержка пары ожидается примерно на 1,605, а сопротивление — на 1,6278.