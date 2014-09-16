Фунт скован страхом непредсказуемости

Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.6233 после того, как был направлен вниз с европейского коррекционного максимума $1.6268 до $1.6221 во время торгов в Нью-Йорке, отскочив выше $1.6230 к закрытию. Фиксация прибыли привела к этому откату в фунте, а евро отыграл более ранние потери, что подтолкнуло евро/стерлинг от минимума stg0.7946 к stg0.7977; кросс закрыл день вокруг stg0.7972. Фунт торговался между $1.6220/30 в начале дня в Азии, поднявшись позднее до $1.6250. Это движение рассматривалось как признак возвращения японского рынка: инвесторы продавали доллар/иену, курс которого отступил ниже Y107.00, что побудило общие продажи доллара. Но восстановление доллар/иены от Y106.93 до Y107.24 заставило спекулянтов в фунте быстро зафиксировать прибыли; курс позднее переместился далее, от ранних азиатских минимумов около $1.6220 до $1.6213, а дополнительный вес создал евро/стерлинг, который вырос до stg0.7981. Данные по инфляции в Великобритании выходят сегодня в 0830GMT и обеспечат внутренний интерес утром, хотя рынок стерлинга в целом отягощен предстоящим в четверг шотландским референдумом о независимости (результаты появятся в пятницу утром, точное время публикации пока не определено, однако наверняка появятся данные экзит пол). Биды по стерлингу отмечены на $1.6205/00, сопротивление находится на $1.6250 (максимум Азии / Нью-Йорка), что перед сильным уровнем $1.6275/85. Сопротивление в кроссе отмечено на stg0.7980/85 и перед stg0.8000, поддержка – на stg0.7945/40.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 3: $1.6422 -21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 2: $1.6350 - часовое сопротивление 4 сентября

Сопротивление 1: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.6217

Поддержка 1: $1.6204 - минимум 12 сентября

Поддержка 2: $1.6187 - минимум 11 сентября

Поддержка 3: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 4: $1.6007 - 200-недельное скользящее среднее значение

Комментарий: восстановление после краткого падения ниже 100-недельного скользящего среднего значения оставило пару ограниченной уровнем сопротивления на $1.6281, подтверждая его значение. Быки продолжают искать закрытии выше $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, при этом только закрытие выше $1.6440 способно изменить настрой рынка на бычий и сместить фокус к слоям сопротивления в широкой области $1.6499-1.6650. Начальная поддержка остается в области $1.6183-1.6204, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и цели в районе $1.6007-48. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex