Рубль: паника, страх и ужас, жадность охватили спекулянтов

Паника, страх и ужас, дрожащие коленки спекулянтов, близость планки – мартовское шоу возвращается на рынок, где торгуют

. Сбербанку закрыли оно ликвидности на Западе, тот в отчаянии повышает ставку по валютным депозитам, жадно ищет новые источники фондирования, но дешевого ему больше не найти. Для справки, Сбербанк - кредитор предпоследней инстанции российской экономики. Дальновидный и хитрый центробанк раздвигает коридор, с 7 до 9 рублей, еще летом, создавая предпосылки для игры спекулянтов на снижение рубля. Добавьте сюда санкции, покупку валюты под рефинансирование внешнего долга корпоративными заемщиками, голубиный тон Банка России в пятницу – и игра в разгаре. Тренд уходит в заключительную стадию – стадию вертикального роста (отвесного падения) – где невозможно предсказать, когда закончится движение и где начнется коррекция, где закончится коррекция и возобновится тренд. Однако сам факт такого вертикального движения говорит о начале заключительной волны, последней стадии аптренда. У нас есть две подсказки на этот счет – верхняя граница коридора, где ЦБ начинает интервенции, и психологический рубеж в 40 рублей. Сейчас котировки спота достигли исторического максимума на 38.663, корзина составляет по рынку 43.79, также новый исторический максимум. Однако верхняя граница расширенного валютного коридора сдвинулась теперь на 44.40 рубля. Это значит, рублю еще есть куда снижаться. Ближайшая цель спекулятивной атаки – планка рынка FORTS Московской биржи и разорение слабых спекулянтов за счет увеличения маржинальных требований. Тут можно много рассуждать на тему полезности и вреда, о чем мы уже говорили. Но просто повторим, падение рубля – дополнительный источник исполнения государственного бюджета с профицитом за счет роста выручки от экспорта, номинированной в рублях. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка