JPMorgan повысил прогнозы по доллар/иене

Валютные стратеги JPMorgan отмечают, что ситуация в доллар/иене заставила их скорректировать свои прогнозы и теперь они ждут более скорого развития бычьего тренда пары. В банке повысили прогноз на конец года со Y106 до Y109 и, оставив прогноз на первый квартал 2015 на уровне Y107, пересмотрели прогноз на третий со Y107 до Y109. В JPMorgan ожидают, что к концу сентября следующего года доллар/иена возьмет отметку в Y110, при этом сохранению восходящей направленности пары будет способствовать устойчивый сильный спрос на иностранные активы со стороны японских инвесторов, а также продолжающий расти дефицит торгового баланса, который на данный момент уже на 47% выше, чем в прошлом году. В банке, вместе с тем, признают, что для таких бычьих прогнозов есть риски. Во-первых, это возможность резкого спада роста мировой экономики, проблемы в финансовом секторе Китая и геополитическая напряженность. Во-вторых, показатели инфляции дают повод ожидать не столь мягкой, как раньше, позиции Банка Японии, и новых мягких тонов в риторике руководства ФРС. С другой стороны, не стоит исключать возможности и более сильного, нежели ожидают в банке, роста доллар/иены. Пара легко может оказаться около Y115, если японские инвесторы проявят еще большую активность, инфляция в Японии превысит показатели в США и Еврозоне или же восстановление экономики США приобретет более активный характер.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex