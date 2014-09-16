Торги в Гонконге отменены: пришел тайфун

Утренняя сессия на Гонконгской фондовой бирже отменена: в город пришел тайфун «Калмэджи» (это поэтическое название переводится как «чайка»). Банки в первой половине дня тоже не открылись.

С начала текущего года это уже пятнадцатый тайфун в Китае. Сегодня в районе 6.40 по московскому времени он добрался до суши и обрушился на юго-западные пригороды Гонконга, неподалеку от острова Хайнань. Более 20 тысяч человек были экстренно эвакуированы. В общей сложности отменены более 660 авиарейсов в Гонкоге и Хайнане, остановлено паромное сообщение (в том числе с Макао и прибрежными городами материкового Китая). В 13.00 по местному времени (к 9.00 мск) торги на фондовой бирже должны начаться.