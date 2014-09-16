Фунт щекочет нервы

Выборный комитет Шотландии пока не определил, когда будут опубликованы окончательные результаты шотландского референдума. Голосование закончится в 10 часов вечера 18 сентября, когда счетные комиссии во всех 32 райнонах начнут подсчет голосов. Результаты по отдельным районам будут объявляться сразу после подсчета и проверки, а это значит, что первые сведения поступят уже рано утром в пятницу. Затем обнародуют и общенациональный исход референдума. В ходе парламентских выборов в 2010 и 2011 годах результаты по Шотлании были опубликованы в 6:30 и в 7:30 вечера соответственно. Однако, предполагается, что явка на референдуме будет значительно выше, следовательно, итоги могут подзадержаться. Шотландские избиратели активно регистрировались на участие в референдуме, кроме того, к голосованию допущены молодые люди 16 и 17 лет, что значительно увеличивает число голосующих. Результаты опросов говорят о том, что решение будет непростым, а британские инвестор будут как на иголках вплоть до оглашения окончательного решения. Это значит, что волатильность фунта вновь может взмыть до небес.

На выходных были опубликованы весьма противоречивые результаты опросов относительно того, на чью сторону готовы встать шотландцы. Ожидается, что 17 сентября Ipsos и Mori опубликуют два опроса. Перевес в одну и ту же сторону в обоих опроса можно будет использовать в качестве ориентира для позиционирования инвесторов и динамики фунта в день голосования. Если победят сторонники суверенитета, фунт рванет вниз, потому что в этом случае степень неопределенности вокруг британской валюты и экономики увеличится в разы. Конечно, в случае отрицательного ответа, фунт может воспрянуть духом, но вряд ли восходящая динамика будет столь уж масштабной, потому что вернуть статус кво, существовавший всего несколько недель назад, уже не удастся. Также на этой неделе публикуется сентябрьский протокол заседания Комитета по монетарной политике и масса важных экономических отчетов, включая CPI и данные по рынку труда. Все это повлияет на прогнозы по срокам первого повышения ставки Банка Англии. Мы полагаем, что инвесторы перестарались, закладывая в цену «скорое повышение». Не забывайте про вялый экономический рост в Еврозоне, вряд ли в этих условиях Банк Англии решится на повышение раньше мая 2015 года. Это значит, что восходящая динамика фунта будет ограничена даже в случае отрицательного ответа шотландцев. Кроме того, не зависимо от результатов референдума, политический ландшафт уже никогда не будет таким, как прежде. Британское правительство пообещало шотландскому парламенту больше полномочий, таким образом, политический туман не рассеется еще долго. Это отразится на динамике фунт/доллара, однако более насущные проблемы восстановления экономики ограничат его восходящий потенциал против доллара США.

Последний отчет ФРБ Сан-Франциско говорит о том, что рынок отстает от кривой, закладывая в цену повышение ставки ФРС, при этом инвесторы готовятся к агрессивной риторике со стороны Центробанка на этой неделе. Последние три месяца доллар уверенно держит лидерство и статус наиболее активно растущей валюты, и если эта динамика сохранится, пятничная коррекция фунта может оказаться недолговечной. Несмотря на то, что волатильность может резко вырасти в краткосрочной перспективе, мы полагаем, что через три месяца он будет торговаться в области 1.62.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам Rabobank Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex