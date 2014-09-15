Societe Generale советует покупать фунт/франк

На этой неделе инвесторам не придется скучать: ФРС заседает в среду, шотландский референдум состоится в четверг. В то время как основное внимание будет уделено доллару и фунту, возможно, незаслуженно обделяется вниманием предстоящее совещание Швейцарского национального банка в четверг. "Швейцарский национальный банк оказался в непростом положении, и сейчас перед ним стоит три проблемы международной экономики: фиксированный обменный курс, потоки капитала и независимая кредитно-денежная политика", - говорят аналитики Societe Generale. В такой ситуации необходимо покупать фунт против франка (

), если валюта упадает к 1.51, советует французский банк. "Расхождение в денежно-кредитной политике между Великобританией и Швейцарией станет все более очевидным по мере приближения последнего квартала 2014 года при условии, что шотландцы скажут "нет" независимости", - добавляют стратеги. GBP/CHF сейчас торгуется на уровне 1.5215.