EUR/USD – негативная динамика усиливается

Комментарий: Евро/доллар провел большую часть прошлой недели в диапазоне, консолидируя понесенные ранее потери - это помогло ослабить перепроданость. Пара начинает неделю с медвежьим настроем. Коррекция, скорее всего, не сможет преодолеть область 1.2990, более того, пока пара торгуется ниже 1,3025, инвесторы будут предпочитать продавать евро на росте. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше 1.3025 идет сопротивление, сформированное 23.6% коррекции Фибоначчи на 1.3127, а также максимум 28 августа на 1.3222.

Текущая позиция: Продажа от 1.2936.

Рекомендация: усиливайте позиции на 1.2980, снижайте стоп от 1.3045 до 1.3030. Закрывайте позицию на 1,2755.

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя).Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex