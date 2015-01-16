Два брокера сильно пострадали от движений швейцарского франка

Решение Швейцарского национального банка заставило двух валютных брокеров попотеть, хотя они находятся очень далеко друг от друга — один в Нью-Йорке, второй - в Новой Зеландии.

Нью-Йоркский FXCM, один из крупнейших в мире валютных брокеров, сказал, что, возможно, он нарушил требования к капиталу после того, как его клиенты понесли большие потери на торгах с швейцарским франком.

Нацбанк Швейцарии ошеломил рынки в четверг, когда объявил о своем решении. Франк тогда на торгах вырос на 39% по отношению к евро.

Поздно вечером в четверг FXCM сказал, что у него теперь отрицательное сальдо от прямых продаж, брокер потерял $225 млн через несколько часов после драматического движения франка. "Мы активно обсуждаем альтернативы, чтобы вернуться на биржу к прежним уровням и обсудим этот вопрос с нашими регуляторами", - заявили в FXCM. К слову, акции FXCM упали вчера на 15%, плюс еще 12% потеряли после закрытия торгов.

В пятницу днем франк на 4,31% ослабел по отношению к евро, сейчас пара EUR/CHF восстановилась и торгуется на уровне 1,0198 (по данным investing.com).

Но не только FXCM столкнулся с проблемами из-за швейцарских торгов. Брокер Новой Зеландии Excel Markets сказал, что потерял весь свой операционной капитал после объявления ЦБ Швейцарии. По информации издания Finansial Times, этот брокер уже не в состоянии возобновить работу. "Большинство клиентов, которые держали ордеры с франком, проиграли и понесли потери намного больше, чем было денег на их счетах. Когда клиент не может покрыть свои потери, они передаются нам", - сказали в Excel Markets. Дэвид Джонсон, директор Excel искренне извинился перед акционерами за то, что он назвал «разрушительным поворотом событий".



