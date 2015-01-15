Золото сильно подросло, когда Швейцария понизила процентные ставки

Сегодня золото торгуется выше максимумов сессии — фьючерсы пошли вверх после новостей о том, что Швейцарский национальный банк снизил еще свои и так отрицательные процентные ставки. Такое снижение ставок положительно влияет на цену золота, потому что оно понижает относительную стоимость удержания металла и гарантирует прибыль инвесторам.

Так, во время торгов днем фьючерсы на золото с поставкой в феврале к 14:20 по мск поднялись на $23 - до уровня $1257,20 за унцию. Вчера золото уже выросло до $1244,60, но закрылось на отметке $1234,50.

В это время фьючерсы на серебро тоже подорожали - до $17,235 за тройскую унцию.

В четверг Швейцарский нацбанк заявил, что прекращает придерживаться курсового лимита 1,20 за евро и понижает процентные ставки дальше в минус. В результате национальная валюта резко подскочила в цене.