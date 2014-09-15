Австралийский доллар упал до минимума 6 месяцев

Курс австралийского доллара упал до шестимесячного минимума из-за замедления роста китайского валового внутреннего продукта, а у других валют слабая динамика накануне совещания Федеральной резервной системы.

Австралийский доллар снизился на 0,63% - до $0,8990. Рост фабричного производства в Поднебесной был самым слабым за 6 лет, а выработка электроэнергии уменьшилась впервые за четыре года.



Инвесторы полагают, что американский ЦБ, опираясь на хорошие макроэкономические показатели США, может раньше прогнозируемого повысить процентные ставки. Объем розничных продаж увеличился в прошлом месяце, и уровень потребительского доверия достиг 14-месячного пика в сентябре. За счет этого растет доходность американских государственных бондов.

На прошлой неделе стало известно, что темпы роста числа рабочих мест в Австралии в августе ускорились до рекордного значения, что подтверждает намерение ЦБ страны не снижать процентные ставки.