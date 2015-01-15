Ночью нефть восстановилась до $50 за баррель, сейчас опять дешевеет

Вчера ночью на американских торгах цены на нефть резко пошли вверх — Brent дошла до $50 за баррель, WTI – до $49,55 за баррель. Сейчас за баррель Brent дают $49,18 (снижение на 1,33%), за баррель WTI - $47,97 (по данным investing.com).

В среду ночью Brent подорожала на 4,5% - это был максимальный рост с июня 2012 года. Причина роста — данные о запасах нефти в США: они выросли на 5,4 млн баррелей - до 387,78 млн баррелей на прошлой неделе, сообщает Управление энергетической информации. Прогноз повышения — еще на 400 тыс. баррелей.

Аналитики из банка ANZ считают, что цены на Brent будут колебаться в районе $40-60 за баррель в первом полугодии, гораздо меньше прогнозов о падении до $35-45. И совсем небольшой шанс, что цены поднимутся до $60-80 за баррель.

"Борьба производителей за долю рынка означает, что цены на нефть склонны к снижению", - говорится в отчете банка.