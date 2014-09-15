Обзор недели 8 — 12 сентября: вспомним, как дело было

USD/JPY выросла на 2,23% до 107,00. EUR/USD снизилась до 1,2858, но потом подросла, завершив неделю с плюсом в 0,06%. Фунт лихорадило на ожиданиях референдума в Шотландии: он колеблется в зависимости от результатов соцопросов. Валютный рынок нашел своего героя, и герой этот — доллар. Фондовые индексы на большинстве бирж мира закрыли неделю в красной зоне. Только Nikkei вырос на 1,05% на ожиданиях дополнительных мер стимулирования Банком Японии. Европейские индексы прошли коррекцию после роста на позапрошлой неделе. DAX снизился на 1,32%, EuroStoxx потерял 1,55%. Просела даже американская тройка: S&P потерял 1,02%, Dow Jones похудел на 0,72%, а Nasdaq сбросил 0,39%.



На рынок все сильнее влияют ожидания повышения ставок ФРС: минувшая неделя показала этот рост колебаний особенно явно. И, наконец, в пятницу были введены новые санкции против России, что тоже не стало самой приятной для рынков новостью.

Акции Apple сначала сильно просели, но после презентации 9 сентября отыграли часть потерь, прибавив 2,25%. Акции Microsoft прибавили 1,5% на информации о возможной сделке с Mojang AB.

Котировки нефти всю неделю испытывали давление: Brent спустилась ниже 100 долларов и засела на минимуме в 97,47 долларов за баррель. Всего за неделю она потеряла 2,84%. Мировой спрос на нефть падает из-за Китая и Европы — соответственно, и цена на нее падает.

Драгоценные металлы тоже несут потери: золото просело на 3,16%, серебро — 2,88%. Причины — всё те же: геополитическая напряженность не растет, доллар крепнет. В итоге спрос на драгметаллы упал до минимума за последние пять лет.



