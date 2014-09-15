Фунт стоит перед выбором направления

Фунт закрылся в Нью-Йорке в пятницу на $1.6268, когда курс немного отошел от максимума недели на $1.6277, достигнутого по итогам восстановления с установленного в среду (10 сентября) минимума $1.6052 на фоне опросов, продолжающих демонстрировать предстоящее голосование в пользу шотландской независимости, хотя соотношение сил, согласно последним опросам, балансирует на грани. Стерлинг ощутил спрос в начале торгов в Азии, что позволило курсу прикоснуться к новому максимуму $1.6279 (постеснявшись отметки $1.6283, которую некоторые видят как условие закрытия технического разрыва), пока не возник общий долларовый спрос, который противостоял раннему движению, поэтому валюта вернулась обратно к $1.6232. Восстановление до $1.6258 оказалось недолгим, и курс попал под новый раунд нисходящего давления, которое распространилось до минимума на $1.6229 перед европейским открытием. Шотландский референдум состоится в четверг (результаты будут опубликованы в пятницу утром) и занимает центральное место на этой неделе. Данные внутреннего календаря Великобритании включают индекс потребительских цен во вторник и релиз по занятости в среду, а также протокол Банк Англии (интерес здесь возрос после недавних замечаний Марка Карни, который увязал повышение ставок с уровнем зарплаты). Ранее в пользу повышения процентных ставок на нынешнем этапе высказались двое из семи банкиров: Маккаферти и Уил. Сопротивление по фунту можно увидеть на $1.6275/85, что перед $1.6330/35. Поддержка находится на $1.6230, $1.6210/00.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6446 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 3: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 2: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 1: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.6238

Поддержка 1: $1.6204 - минимум 12 сентября

Поддержка 2: $1.6187 - минимум 11 сентября

Поддержка 3: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013

Поддержка 4: $1.6007 - 200-недельное скользящее среднее значение

Комментарий: восстановление после краткого падения ниже 100-недельного скользящего среднего значения ограничилось уровнем сопротивления $1.6281, что подтверждает его значение. Быки продолжают искать закрытии выше $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, хотя необходимо закрытие выше $1.6440, чтобы сместить фокус к слоям сопротивления в области $1.6499-1.6650. Начальная поддержка теперь отмечается в области $1.6183-1.6204, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить понижательное давление с целью $1.6007-48. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex