ОПЕК сдается: «Мы больше не сможем защитить цены на нефть»

Картель уже не в состоянии защитить мировые цены на нефть, которые падают больше, чем в два раз с июня 2014 года. Такое заявление сделал министр энергетики ОАЭ Сухаиль аль-Мазруи, сообщает агентство France Press.

Министр считает, что для восстановления нефтяных котировок нужно сократить добычу сланцевой нефти в Северной Америке. «Мы не можем продолжать защищать определенную цену», — сказал аль-Мазруи, подтвердив также, что избыток нефти на рынке появился из-за огромных объемов сланцевой нефти.

Цена на фьючерсы на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне $46,85 за баррель, WTI – на уровне $45,09. Вчера Brent упала ниже $46 за баррель. Кто заменит ОПЕК в нынешней ситуации - пока абсолютно не ясно.

