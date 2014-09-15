Список важных событий и макростатистики на 15 — 19 сентября

В понедельник, 15 сентября, рынки в Японии закрыты (в стране национальный праздник). В еврозоне будет опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка. В США выйдет статистика по активности в производственном секторе и данные по промпроизводству.

Во вторник, 16 сентября будут опубликованы протоколы заседания банка Австралии по монетарной политике. В Великобритании выйдет статистика по росту потребительских цен. Германия явит миру свои данные по настроениям в деловой среде. Канада опубликует цифры по объему производственных поставок, а США — данные по росту производительских цен.



В среду будут опубликованы британские данные по безработице и занятости, а еще — цифры по уровню среднего заработка. От Банка Англии ждут протоколов последнего заседания по монетарной политике. Еврозона опубликует пересмотренные отчеты по росту потребительских цен. США тоже выпустит аналогичные данные, а к вечеру среды все ждут выступления Джанет Йеллен. ФРС объявит ставку по федеральным фондам, выпустит в свет сопроводительную «записку», после чего состоится пресс-конференция главы американского регулятора.

В четверг 18 сентября «проснется» Япония и обнародует данные по торговому балансу. Аналогичный отчет выпустит Швейцария. В Британии состоится референдум о независимости Шотландии, и под шумок выйдут еще и данные по розничным продажам.

В США в четверг будет выпущено много разнообразных индикаторов экономики, в том числе отчеты по числу обращений за пособиям по безработице, по разрешениям на строительство, по, собственно, самому строительству и еще масса сведений.

В пятницу мир будет обсуждать итоги шотландского референдума, ничего особенного не произойдет, и только в Канаде будет выпуск хоть чего-то интересного (данные по потребительским ценам и оптовой торговле).