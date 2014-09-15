WTI и Brent падают вторую сессию подряд

Котировки West Texas Intermediate (WTI) и Brent снижаются вторую сессию подряд на фоне минимальных со времени глобального финансового кризиса темпов роста промпроизводства в Китае.

Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке опускались на 1,8%. Котировки Brent в Лондоне могут закрыться на минимальной отметке более чем двух лет. Промпроизводство в Китае в августе выросло на 6,9%в годовом выражении, сообщило 13 сентября национальное статистическое управление. В июле этот показатель составлял 9%, и, согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, ожидалось, что в августе он составит 8,8%.



Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи дешевела на $1,64 - до $90,63 за баррель, а на 9:01 мск торговалась по $91,20. Октябрьские фьючерсы могут закрыться на минимуме с мая 2013 года.



Октябрьские контракты на нефть Brent, срок действия которых истекает сегодня, на лондонской бирже ICE Futures Europe дешевели на 90 центов - до $96,21 за баррель. Более активно торгуемые ноябрьские контракты опустились на 65 центов до $97,31. Октябрьские фьючерсы могут закрыться на минимальной отметке с 28 июня 2012 года. Ливия нарастила объемы добычи нефти до 870 000 баррелей в день, свидетельствуют данные National Oil Corp.