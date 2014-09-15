Евро/доллар. Комментарии дилеров

Евро удалось нащупать опору, и медведи, судя по всему, готовы немного ослабить хватку, однако лишь для того, чтобы продать пару по более привлекательным уровням. Краткосрочные риски смещены в пользу новых попыток штурма оферов в районе $1.2980, и прорыв выше может поддержать рост к фигуре и к $1.3020, а потенциально и к $1.3060. Биды, между тем, теперь видны вблизи $1.2940, более крупные остаются на подходе к двадцать девятой фигуре, а возобновлении нисходящего тренда можно будет говорить при условии прорыва к стопам, размещенным следом за крупными бидами в области $1.2860/50.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex