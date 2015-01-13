Нефть продолжает дешеветь во вторник — Brent за $46,59, WTI за $44,44

К 10:54 по мск цены на нефть продолжают снижение, отмечает портал investing.com. Котировки падают даже несмотря на рекордные объемы импорта нефти в Китае.

Импорт нефти в Китае в декабре достиг рекорда — больше 7 млн баррелей в сутки.

К этому времени за нефть марки Brent давали $46,59, за WTI - $44,44 за баррель.

"Череда пессимистичных прогнозов (цены нефти), сделанных аналитиками, оказывает давление на цены", - считают аналитики банка ANZ.

Вчера банк Goldman Sachs снизил прогноз цен на Brent в 2015 году до $50,40 за баррель, на WTI - до $47,15 за баррель.

В свою очередь, голландский банк ABN Amro ухудшил прогноз среднегодовой цены Brent в этом году до $60 за баррель, а WTI - до $55.



