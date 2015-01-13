Visa и Mastercard переводят процессинг в России на НСПК

Национальная система платежных карт (НСПК) достигла договоренности с платежной системой Mastercard о переносе процессинга. Договор подписан, и теперь Mastercard сможет беспрепятственно работать в России, несмотря на проблемы, возникшие в прошлом году.

Сейчас начнется поэтапный перевод всех внутрироссийских операций по переводу средств на процессинговую платформу НСПК. В качестве расчетного центра выступит Банк России, который тоже, наряду с НСПК и Mastercard, подписал трехсторонний договор.

В стадии обсуждения находится договор НСПК и со второй международной платежной системой: процессинг в Россию готовится перевести и Visa.