Brent упала до $49 за баррель

По состоянию на 17:59 по мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $49,03 за баррель, нефть WTI – на уровне $46,20 (по данным investing.com).

Сегодня нефтяные котировки обновляют свои исторические минимумы. Трейдеры и аналитики надеялись, что нефтяные цены не упадут так низко, но это произошло сегодня вечером.

Во-первых, на нефтяные котировки все еще давит заявление принца Саудовской Аравии о том, что нефть больше никогда не вырастет до уровней $100 за баррель. Во-вторых, снижение краткосрочного прогноза на нефть от Goldman Sachs. В-третьих, снижение спроса в США из-за пожаров на двух НПЗ.