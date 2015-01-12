Нефть Brent «просела» до уровня $49,66 за баррель

Сегодня нефть находится под давлением нескольких новостных сообщений. Во-первых, на нефтяные котировки давит заявление принца Саудовской Аравии о том, что нефть больше никогда не вырастет до уровней $100 за баррель. Во-вторых, снижение краткосрочного прогноза на нефть от Goldman Sachs. В-третьих, снижение спроса в США из-за пожаров на двух НПЗ.

К 14:05 по мск фьючерсы на Brent упали в цене до $49,66 за баррель, WTI — до $47,09. Цены снижаются уже седьмую неделю подряд.

По новому прогнозу от Goldman Sachs, в ближайшие три месяца цены для Brent дойдут до $42 за баррель (прежде ожидали $80) и для WTI - до $41 (было - $70). Инвестировать в сланцевую нефть перестанут, если американский эталон дойдет до $40.

Сейчас Brent торгуется на уровне $49,95 за баррель, а WTI - за $47,19 (по данным портала investing.com).