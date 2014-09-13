Credit Suisse: стоит быть готовым к коррекции евро и использовать ее для продаж

В

Credit

Suisse

отмечают, что в евро наблюдается формирование локального основания, и у быков появился шанс не некоторую коррекцию. Перекос в экспозиции краткосрочных счетов дает повод надеяться на сокращение шортов, а участники рынка с более длинным горизонтом планирования, вероятно, будут рады занять короткие позиции по более привлекательным уровням. Евро также может оказаться более восприимчив к позитивным расхождениям между данными из Европы и ожиданиями, и в

CS

видят возможность для возврата курса к $1.3150. Вместе с тем, в банке считают, что в дальнейшем от пары стоит ожидать развития нисходящего тренда, и, придерживаясь прогноза на конец года на уровне $1.28, ждут падения к $1.26 в первом квартале 2015 и к $1.24 во втором.