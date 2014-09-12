HSBC понижает прогнозы по фунту стерлингов

Аналитики HSBC пересмотрели свой прогноз по фунт/доллару (

) на конец года, понизив ориентиры обменного курса, поскольку видят предпосылки "идеального шторма". В банке говорят, что, в то время как экономические данные по США выходят с превышением прогнозов, экономика Великобритании продолжает разочаровывать, отодвигая ожидания первого повышения процентной ставки. Добавьте сюда возросшую неуверенность в возможном исходе шотландского референдума, который добавил политических рисков фунту, говорят эксперты. HSBC пересматривает вниз свой прогноз на конец 2014 года по паре GBP/USD до $1.60 с $1.68, а на конец 2015 года - до $1.55 с $1.58. GBP/USD сейчас торгуется на $1.6230.