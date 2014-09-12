Brent не поднимается выше $98 за баррель

Стоимость нефти марки Brent держится ниже ста долларов за баррель: в дело вступили опасения о том, что спрос будет недостаточным, чтобы разобрать всё богатое предложение. Сегодня днем фьючерсы на Brent стоили $98.26 за баррель, а на WTI - $93,19.

Ослабление экономик Европы и Китая замедляет рост мирового потребления нефти — об этом рассказывает нам очередной доклад IEA (международное энергетическое общество).

Удивительно, что в котировки не закладывается высокая наценка на риск, потому что геополитические риски сейчас весьма велики (Россия/Украина, ИГИЛ). Но рынок это как будто бы и не волнует.