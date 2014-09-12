Технический взгляд UBS на евро/доллар

Технический стратег UBS Ричард Адкок говорит, что необходимо тщательно наблюдать за уровнем $1.2787 в евро/долларе (

), который представляет собой 62% коррекции Фибоначчи от роста с июля 2012 до мая 2014. "Мы ожидаем, что сопротивление будет оказано на уровне $1.2975, где находится уровень в 38% коррекции Фибоначчи от снижения с 3 по 9 сентября, и ждем разворот отсюда и возобновления даунтренда, и, в конечном итоге, последующего тестирования важной поддержки на $1.2787", - расписал он динамику в паре. EUR/USD в настоящее время торгуется на уровне $1.2926.