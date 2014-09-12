Евро/доллар надеется на разворотную фигуру

Сопротивление 4: $1.3045 – основание на часовом графике 4 сентября

Сопротивление 3: $1.3002 – точка прорыва нижней границы 4-месячного канала

Сопротивление 2: $1.2980 - максимум 5 сентября

Сопротивление 1: $1.2946 - сопротивление на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.2923

Поддержка 1: $1.2880/85 - поддержка на часовом графике

Поддержка 2: $1,2861 – минимум 9 сентября

Поддержка 3: $1.2804 – основание 4-недельного канала

Поддержка 4: $1.2789 - 61.8% Фибоначчи от $1.2047- $1.3989

Комментарий надежды на срабатывание перевернутой головы и плеч полностью зависят теперь от прорыва выше $1.2946 сегодня; а еще есть риск, что мы наблюдаем формирование небольшого треугольника, который предвещает новые потери евро. Тем не менее, есть важная ближайшая поддержка в зоне $1.2880-85, она защищает от тестирования $1.2861 и дальнейшего падения к $1.2804- $1.2789. В случае прорыва выше $1.2946 картина улучшится, и на пути быков окажутся $1.2980 и более сильная область $1.3002- $1.3045. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex