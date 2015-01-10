Apple повышает цены на приложения в Канаде, Европе и России

Сегодня произошло одно из самых всесторонних в истории повышений цены на продукты в AppStore. Подорожание произошло всюду — от Канады до Европы, в ответ на сильную волатильность валют по всему миру.

Чуть ранее на этой неделе, когда рос доллар, Apple уже уведомила производителей программного обеспечения, продающих программы в AppStore, что вынуждена повысить цену приложений в ЕС, Норвегии, Канаде и России из-за изменений в обменных курсах и налоговых нюансах. Сегодня изменения вступили в силу. Минимальная цена на покупку «яблочного» приложения в Канаде выросла с 99 центов до 1,19 доллара (впервые за 6 лет). В Европе базовая цена приложения подскочила с 0,89 до 0,99 евро.

Это — пожалуй, второй по масштабности шаг Apple по реагированию на резкие изменения экономической конъюнктуры. В качестве первого эксперты признают кратковременное прекращение работы онлайн-магазинов компании в России 17 декабря, после обвала рубля и последовательное сильное повышение цены на товары в нашей стране.



Разработчики приложений демонстрируют смешанную реакцию: «Компания поставляет уникальные продукты, поэтому если она избежит слишком резкого повышения цен — то ее убытки будут точечными».

Повышение цены было связано с тем, что за 2014 год доллар США окреп против основных мировых валют: канадский доллар потерял с июля 10,1% своей стоимости к доллару, евро — 13%, рубль — почти 100%. А между тем Apple получает большую часть из своего годового дохода ($182,8 млрд) за пределами США. Соответственно, усиливающийся доллар создает сильный встречный ветер для повышения доходов компании.

Аналитики предполагают: повышение цены на продукты Apple сигнализирует о том, что внутри компании предполагают дальнейшее усиление американского доллара. Если в случае с рублем все относительно понятно, то на тему канадца и евро можно было бы поспорить. Впрочем, время покажет, правы ли стратеги Apple.

Напомним, на AppStore в 2014 году компания заработала 20 млрд долларов (в 2013 — 10 млрд).

Доход от других продуктов Apple тоже может измениться из-за сильного доллара. Продажи iPhone, самого массового продукта компании, предположительно выросли до 69,3 млн единиц продукции (годом ранее они составляли 51 млн). Чистая средняя отпускная цена по всему миру снизилась на 3% из-за усиливающегося доллара США, по оценкам аналитиков UBS.