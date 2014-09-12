На сегодняшний день нет надежды на рост нефти

Мировые цены на нефть снижаются в последние недели и пока нет никаких признаков, которые бы показали, что в ближайшем будущем эта тенденция изменится. Марки Brent и WTI достигали самого высокого уровня в этом году в июне на фоне начала конфликта в Ираке, где начала активные действия террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Сейчас стоимость Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые более чем за год, а WTI торгуется около $92, и это 16-месячный минимум. Цены упали по нескольким причинам:

- Продвижение ИГИЛ приостановилось, и опасения относительно добычи нефти немного снизились.

- Добыча в Ливии в августе составила 538 тыс. баррелей в сутки, и это в два раза больше среднесуточной добычи в июне. Национальная нефтяная корпорация Ливии говорит, что добыча может превысить 1 млн баррелей в октябре.



- Добыча нефти в США также продолжается расти. В июне показатель составил 8,5 млн баррелей в день, и это на 500 тыс. больше, чем в начале года. Рост производства продолжает сокращать импорт, то есть на мировом рынке остается больше нефти.

- Замедление китайской экономики также оказывает давление на цены. Слабые экономические данные, опубликованные китайским правительством, показали, что рост импорта Китая замедляется второй месяц подряд, то есть рост экономики также снижается.

- Перенасыщение на рынке и слабый спрос приводят к проблемам ОПЕК. Прогноз спроса организация понизила на 2015 г. на 200 тыс., а в августе Саудовская Аравия сократила производство на 400 тыс. баррелей в сутки в попытке справиться с перепроизводством. Дешевая нефть может создать проблемы для нефтедобывающих стран, которые полагаются на высокие цены, чтобы сохранить профицит национальных бюджетов. Ирану, например, необходимы цены на уровне $136 за баррель, чтобы балансировать бюджет. Нигерия, Эквадор, Венесуэла, Ирак – все они могут столкнуться с бюджетными проблемами, так как для них необходимые цены выше, чем текущие. России необходима стоимость нефти на уровне $110-117 за баррель для финансирования расходов. Эксперты считают, что снижение нефтяных цен может привести к дефициту бюджета на уровне $19 млрд к концу года.

- Санкции Запада против России могут также оказать негативное влияние на работу международных нефтяных компаний, проектов в Арктике. EIA прогнозирует, что добыча в США вырастет еще на 1 млн баррелей в сутки в 2015 г., составив 9,5 млн баррелей. Этот уровень соответствует максимуму за 45 лет. Это будет держать цены на уровне около $94 за баррель по WTI и $103 по Brent.

Немного повысить уровень цен может готовность Саудовской Аравии сократить производство, но этот способ может оказаться не столь эффективным, как надеется Эр-Рияд. Связано это с тем, что сдерживание производство позволит создать дополнительные мощности в другом регионе, то есть долгосрочного снижения производства не будет. Это, скорее всего, успокаивает рынки.

Таким образом, при отсутствии новых крупных военных действий и вспышек насилия в нефтедобывающих регионах – а это уже стало тревожно привычным явлением – цены на нефть, судя по всему, останутся низкими в течение некоторого времени.