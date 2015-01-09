Нефть снова упала до пятилетних минимумов

В пятницу вечером нефтяные фьючерсы продолжили падение, опять дойдя до минимума пяти лет — на цену давит перенасыщение мировых запасов.

Так, фьючерсы на WTI с поставкой в феврале снизились сегодня до $48,31 за баррель. Сейчас торгуются на уровне $48,53. Скорее всего, поддержку фьючерсы получат на $46,83, сопротивление - на $52,73.

Нефтяные котировки падают после публикации данных в среду, которые показали, что запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе. Также отрицательно действие оказывает решение в ноябре ОПЕК не изменять уровни добычи нефти - оставить 30 млн баррелей в день.

Фьючерсы на Brent снизилась сегодня до $50,01 за баррель, а сейчас торгуются на уровне $50,33.