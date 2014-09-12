Евро ищет силы для коррекции

Евро начал торги в Азии на $1.2925 сегодня после диапазона от $1.2915 до $1.2952 в США. Ранние действия рынка по евро/доллару ограничивались диапазоном от $1.2918 до $1.2929, прежде чем торги стабилизировались на уровне $1.2920/25. Курс находился на $1.2926, когда азиатский фондовый рынок начал свой день, быстро отступая к минимуму $1.2915 в реакции на рост доллара в другом месте. Но евро сумел отскочить, вернувшись к $1.2925, где провел остаток утра аналогичным образом, застряв между $1.2915 и $1.2925, а внимания рынка переключилось на другие места на фоне отсутствия ключевых драйверов евро. Последние сделки по евро/доллару так и проходят на уровне $1.2930. Начальное сопротивление остается в области $1.2964-88. Последняя отметка – максимум в прошлую пятницу после выхода в США данных по занятости. Пока область $1.2964-88 сдерживает рост, медвежий фокус останется направлен на $1.2745, минимум 2013. Стопы отмечались выше $1.2970 и, что еще более важно, выше $ 1.3000 сегодня, а внизу - ниже $1.2850.

Евро испытывает серьезное давление с двух направлений – после ослабления политики в еврозоне он меняет доллар и начинает конкурировать с иеной в статусе валюты фондирования для кэри-трейда. С другой стороны, доллар постепенно теряет этот статус, поскольку растут ожидания повышения ставки рефинансирования в США с одновременным увеличением рыночных ставок. "Мы наблюдаем действительно серьезное изменение ожиданий увеличения процентной ставки в США, - говорит глава валютной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Barclays Plc в Сингапуре Митул Котеча. - Контраст, который мы видим при сравнении монетарной политики США с Европой и Японией, планирующих дальнейшее усиление стимулирования, является основным фактором поддержки доллара". Если смотреть на котировки фьючерсов на уровень ставки рефинансирования ФРС, вероятность ее повышения, как минимум, до 0,5% к июлю 2015 года оценивается инвесторами в 60%. В конце августа трейдеры оценивали ее в 52%. "Тенденция к покупке доллара США сохранится, - говорит валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. в Нью-Йорке Масато Янагия. – Время первого подъема ставки ФРС быстро приближается". ФРС проведет очередное заседание 16-17 сентября. Не исключено, что к началу этого заседания может быть предпринята спекулятивная попытка подтолкнуть доллар выше.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3110 - минимум 2 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 3: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 2: $1.2989 - максимум 5 сентября

Сопротивление 1: $1.2963 - максимум 10 сентября

Текущий курс валютной пары: $1.2930

Поддержка 1: $1.2859 - минимум 2014, достигнутый 9 сентября

Поддержка 2: $1.2745 - минимум 2013, достигнутый 4 апреля 2013

Поддержка 3: $1.2660 - месячный минимум 13 ноября 2012

Поддержка 4: $1.2465 - минимум 28 августа 2012

Комментарий: ралли в четверг снова застопорилось перед начальным сопротивлением, отмеченным в области $1.2963-89. Быки продолжают искать закрытия выше $1.2989, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, тогда как закрытие выше $1.3161 необходимо для подтверждения прорыва 21-дневного скользящего среднего значения и смещения первоначального фокуса на область $1.3300-35. В то время как $1.2989 сдерживает рост, медведи будут по-прежнему твердо сосредоточены на минимумах 2013. Ключевой проблемой для медведей остается перепроданность дневных осцилляторов и нижняя граница Боллинджера. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex