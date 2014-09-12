Курс рубля к доллару достиг рекордного минимума

продолжает падать на фоне новостей о том, что страны ЕС все же введут новые санкции против России, а европейские

уходят все глубже в красную зону в ожидании ответных мер России, которые, в частности, как ожидается, затронут переживающий непростые времена автомобильный сектор, а также европейских авиаперевозчиков.

сегодня достиг новых рекордных максимумов вблизи 37.618,

достиг уровней в районе 48.67, направляясь к максимумам прошлой недели около 49.28. Курс рубля к корзине валют Банка России, между тем, держится у максимумов сессии около 42.56.