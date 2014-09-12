Bank of America Merrill Lynch: используйте коррекцию евро и фунта для новых продаж

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Bank of America Merrill Lynch остается быком по доллару США. При этом в краткосрочной перспективы в банке видят высокие риски коррекции американской валюты, особенно против евро и британского фунта стерлингов. «В обоих случаях предполагаемые отскоки являются хорошей возможностью для продаж», - говорят валютные стратеги Bank of America Merrill Lynch: «По евро/доллару среднесрочная целью находится в области 1.2787/1.2694. В конечном счете, единая валюта должна упасть в диапазон 1.22/1.18. Стерлинг в среднесрочном горизонте должен упасть до 1.5722, а затем в область фигуры 1.5000». Кросс курс евро/фунт смотрится, как возобновление среднесрочного медвежьего тренда, что подчеркивается вчерашней медвежьей разворотной свечей. Прорыв 6-недельного канала на 0.7872 подтверждает нисходящий тренд с целью на уровне минимумов июля 2012 года на 0.7756. Потенциально цены могут упасть еще ниже, считают эксперты BoAML. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex