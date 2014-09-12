Barclays: Банк России будет повышать ставки

Аналитики Barclays Capital Securities считают, что события последней недели увеличили необходимость повышения процентной ставки Банка России. Пятничная распродажа рубля еще более усилит инфляционное давление. По мнению экспертов, Банк России примет решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 8.5%. Есть небольшой риск, что повышение будет более чем на 50 базисных пунктов. Если политическая напряженность не пойдет на спад, то в течение 4 квартала Центробанк РФ еще раз повысит ставку. Инфляционные перспективы на фоне почти 10-процентного

с июля остаются негативными. Объявление очередных санкций со стороны Евросоюза и США, как ожидается, приведет к дальнейшему падению курса российской валюты. Введенный в начале августа со стороны России ответный запрет на ввоз некоторых продуктов еще не полностью учтен в ценах и станет более заметным с точки зрения инфляции в ближайшие месяцы.