Признаков разворота нефтяных цен пока нет

Нефтяной рынок все еще под давлением — сегодня на ситуацию давит еще ожидание отчетов. В частности, отчет по объемам запасов нефти и нефтепродуктов в США — аналитики уверены, что он покажет очередное увеличение объемов. По версии Bloomberg, уровни на прошлой неделе могли вырасти на 750 тыс. баррелей.

Инвесторы говорят только на тему переизбытка предложения нефти на рынке: котировки упали очень резко и слишком низко, и пока нет признаков разворота текущей тенденции. Вероятно, Brent пока будет держаться около уровня $50 за баррель. Если данные не покажут увеличение объемов запасов нефти в США, цена может подняться — тогда имеет смысл поставить краткосрочные позиции на покупку с целью на $54,80 за баррель.

Тем временем, пока российские трейдеры и инвесторы на новогодних каникулах, пара USD/RUB все внимание направляет на характер цен на Brent. И надо сказать, тут есть куда смотреть: нефтяные котировки обновляют каждый день многолетние минимумы, и это заставляет рубль дешеветь. Но и здесь есть вероятность коррекции - если нефть удержится на уровне $50 как на отметке сильной поддержки, цены пойдут вверх — до $54-55. Тогда и у рубля будет шанс восстановиться против доллара на уровне 58,00.